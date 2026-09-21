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बुलंदशहर में दो कारों की टक्कर में छह लोग घायल, अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य है पांच जख्मी खुर्जा के HN-34 कैलाश कट पर हुआ दर्दनाक हादसा,आर्टिका कार चालक की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। आंवल खेड़ा से बुलंदशहर शिक्षक गरिमा सम्मेलन मे शामिल होने जा रहे थे अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोग। मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को कैलाश अस्पताल मे कराया भर्ती, सभी का उपचार जारी। खुर्जा के NH-34 कैलाश अस्पताल कट पर हुआ हादसा।

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