{"_id":"6aab672b43aaf45ae10e959e","slug":"video-secunderabad-theft-worth-lakhs-at-farmer-house-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर में चोरों का धावा: किसान के घर लाखों की चोरी, जगने पर बिखरा मिला घर का सामान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में चोरों का धावा: किसान के घर लाखों की चोरी, जगने पर बिखरा मिला घर का सामान

अनुज कुमार

Updated Thu, 17 Sep 2026 09:36 AM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 09:36 AM IST







Link Copied



सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र स्थित तिल डेरी गांव में चोरों ने एक किसान के घर धावा बोलकर लाखों रुपये की चोरी की है।

विज्ञापन