{"_id":"6aab96f42796b810bb0e1e9b","slug":"video-massive-8-foot-crocodile-caught-in-bulandshahr-badarkha-village-after-20-days-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर के बदरखा गांव में 20 दिन बाद पकड़ा गया 8 फुट का विशाल मगरमच्छ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में छतारी थाना क्षेत्र के बदरखा गांव में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। लगभग 20 दिनों के लंबे बचाव अभियान के बाद एक विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ा गया है। इस कामयाबी से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, जो इतने दिनों से दहशत में थे। वन विभाग की टीम को ग्रामीणों से मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिली थी। यह मगरमच्छ बदरखा गांव के आसपास के क्षेत्र में देखा गया था। सूचना मिलते ही वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए एक विशेष जाल लगाया था। यह बचाव अभियान करीब 20 दिनों तक चला, जिसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। पकड़े गए मगरमच्छ की लंबाई कम से कम 8 फुट बताई जा रही है।

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