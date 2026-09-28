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बुलंदशहर में सुनार पर नकली गहने लौटाने का आरोप, मकान के लिए गिरवी रखे थे 8 सोने के आभूषण
बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र के मोहल्ला लाल दरवाजा में एक महिला ने सुनार पर असली गहनों की जगह नकली आभूषण लौटाने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, उसने मकान बनवाने के लिए अपने सोने के आठ गहने सुनार के पास गिरवी रखे थे। रकम लौटाने के बाद जब सुनार ने गहने वापस किए तो महिला ने उन्हें नकली बताया। पीड़िता ने मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी बुलंदशहर से शिकायत की। एसएसपी ने महिला को न्याय का भरोसा दिया है।
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