{"_id":"6afc677e7154f33f5e04682e","slug":"video-assaulted-elderly-mother-over-land-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"जमीन के लिए बुजुर्ग मां से की मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के असरौली गांव में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां से मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मां बेटे से रहम की भीख मांगती रही लेकिन उसने नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि यह मामला दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद से जुड़ा है। एक भाई ने मां को धोखे में रखकर जमीन अपने नाम करा ली थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद अहमदगढ़ थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस इस घटना से अनजान बनी रही, जिससे उसकी निष्क्रियता उजागर हुई है।
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