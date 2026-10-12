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बदायूं: वजीरगंज में डेंगू से महिला की मौत, तीन बच्चे भी पीड़ित

Mukesh Kumar

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:11 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:11 PM IST







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बदायूं के वजीरगंज कस्बा निवासी प्रेमवती की रविवार रात डेंगू से मौत हो गई। परिजन के मुताबिक निजी पैथोलॉजी की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। प्रेमवती के तीन बच्चे भी डेंगू से पीड़ित हैं। परिजनों ने खराब सफाई व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। ... और पढ़ें

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