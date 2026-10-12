बदायूं में हादसा: गन हाउस के गोदाम में कारतूसों की पेटी गिरने से विस्फोट, तीन मजदूर घायल, एक की हालत नाजुक
बदायूं के इस्लामनगर कस्बे में सोमवार को शिवम गन हाउस के गोदाम में विस्फोट हो गया। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है।
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बदायूं के इस्लामनगर कस्बे में सोमवार को शिवम गन हाउस के गोदाम में सफाई के दौरान एयर गन में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों की पेटी गिरने से विस्फोट हो गया। इससे तीन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल अमित को प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद रेफर किया गया, जबकि दो अन्य घायलों का इस्लामनगर में उपचार चल रहा है।
घटना कस्बे में बस स्टैंड के पास स्थित गोदाम की है। पुलिस के मुताबिक, गोदाम में सफाई के दौरान कारतूसों से भरी एक पेटी नीचे गिर गई, जिससे विस्फोट हो गया। इससे अमित (40 वर्ष) पुत्र संजय निवासी सिठोली, राजेश (44 वर्ष) पुत्र चिरोंजीलाल निवासी मोहल्ला भटनागर, इस्लामनगर और शिवकुमार (43 वर्ष) पुत्र सत्यपाल निवासी सिठोली घायल हो गए।
अमित की हालत गंभीर
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया। अमित की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मुरादाबाद रेफर कर दिया, जबकि राजेश और शिवकुमार को हल्की चोटें आई हैं। दोनों का स्थानीय स्तर पर उपचार चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, इस्लामनगर निवासी राजीव कुमार मित्तल का शिवम गन हाउस है। उनके गोदाम में हादसा हुआ है। पुलिस हादसे के कारणों के साथ ही घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। एसपी ग्रामीण डॉ हृदेश कठेरिया ने बताया कि गोदाम में हुए धमाके की जांच कराई जा रही है। सीओ बिल्सी आलोक सिद्धू ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।