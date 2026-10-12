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बदायूं: कछला पुल से गंगा में कूदा युवक, तलाश में उतरे 22 निजी गोताखोर, एसडीआरएफ भी जुटी

Mon, 12 Oct 2026 02:28 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 12 Oct 2026 02:28 PM IST
सार

बदायूं के कछला में गंगा नदी में डूबे युवक की तलाश के लिए सोमवार को व्यापक अभियान चलाया गया। पुलिस, 22 निजी गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। युवक ने रविवार को उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला पुल से गंगा में छलांग लगाई थी। 

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man jumps into the Ganga from Kachhla Bridge 22 divers deployed for the search
गंगा में युवक की तलाश में जुटे गोताखोर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदायूं के कछला पुल से गंगा में कूदकर लापता हुए युवक की तलाश के लिए सोमवार सुबह फिर से व्यापक अभियान चलाया गया। पुलिस के साथ 22 निजी गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम भी तलाश में जुटी। सुबह आठ बजे चार स्टीमर के साथ गोताखोर गंगा में उतरे और दोनों ओर युवक की तलाश शुरू की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी युवक का पता नहीं चल सका।

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रविवार को उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला पुल से एक युवक ने गंगा छलांग लगा दी थी। वह नदी में डूबकर लापता हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कराई। घाट पर युवक की बाइक मिलने के बाद उसकी पहचान उझानी क्षेत्र के गांव नगला निवासी श्रीराम के रूप में हुई। इसके बाद से ही पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हैं।
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सोमवार सुबह आठ बजे 22 निजी गोताखोर चार स्टीमर लेकर गंगा में उतरे। एसडीआरएफ की टीम ने भी अभियान में हिस्सा लिया। गोताखोर गंगा के दोनों ओर संभावित स्थानों पर युवक की तलाश कर रहे हैं। युवक के परिजन भी उसके मिलने की आस लगाए हुए हैं। सोमवार दोपहर तक तक तलाश जारी रहने के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका।

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