बदायूं: डेंगू से पीड़ित महिला की मौत, तीन बच्चे भी बीमार; कैथोला गांव में बुखार का प्रकोप

मृतक प्रेमवती के देवर गुड्डू ने बताया कि प्रेमवती को बुखार आने पर परिजनों ने पैथोलॉजी लैब पर जांच कराई, जहां डेंगू की पुष्टि हुई। इसके बाद परिजन उन्हें बदायूं के निजी अस्पताल ले गए, जहां दो दिन उपचार चला। हालत में सुधार न होने पर बरेली ले जाया गया, जहां रविवार रात उनकी मौत हो गई।प्रेमवती के पति अशोक कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारी हैं। उनके चार बच्चों में एक बेटा और तीन बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि उनके तीन बच्चे 12 वर्षीय अमित, 18 वर्षीय पूजा और 16 वर्षीय बबली भी डेंगू से पीड़ित हैं। सभी का बिसौली में उपचार चल रहा है। परिजनों और आसपास के लोगों ने सफाई व्यवस्था ठीक न होने का आरोप लगाया।

कैथोला गांव में बुखार से एक और बच्ची की मौत

जिले के कैथोला गांव में बुखार से 20 दिनों में पांच बच्चों की मौतों ने ग्रामीणों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। इसमें छह वर्षीय प्रियांशी की रविवार को बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। गांव में कई अन्य बच्चे भी बुखार से पीड़ित हैं। उनका उझानी, उसहैत, बदायूं और बरेली के अस्पतालों में इलाज चल रहा है।



कैथोला गांव में बुखार से चार बच्चों की मौत हो चुकी है। रविवार को प्रियांशी की मौत से आंकड़ा बढ़ते ही परिवारों की चिंता और बढ़ गई है। बताया गया कि बच्ची को कई दिनों से तेज बुखार आ रहा था। परिजन उसे पहले बदायूं में उपचार के लिए ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान उसकी रविवार सुबह मौत हो गई।



ग्रामीण अवधेश व जुगपाल के मुताबिक, गांव में कई अन्य बच्चे भी बुखार से पीड़ित हैं। बच्चों के परिजन उनका उझानी, उसहैत, बदायूं और बरेली में इलाज कर रहे है। लगातार पांच बच्चों की मौत से ग्रामीण बीमारी के कारणों को लेकर चिंतित हैं।