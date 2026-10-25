{"_id":"6add8a7d7acd76f5040fc527","slug":"video-pet-conducted-at-24-centres-in-badaun-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रारंभिक अर्हता परीक्षा: बदायूं के 24 केंद्रों पर पीईटी का आयोजन, 9816 अभ्यर्थी हैं पंजीकृत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) शुरू हो गई। परीक्षा के लिए कुल 9816 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई। केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराया गया। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है, ताकि सभी केंद्रों पर परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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