{"_id":"6ac75bd1be10cf6a1a06d819","slug":"video-nhm-employees-on-strike-in-badaun-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बदायूं में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारी बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय परिसर में धरना दिया। एनएचएम के डॉक्टर और कर्मचारी जिला अस्पताल में भी तैनात हैं। एनयूएचएम के जिला अध्यक्ष नीरज यादव ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी। हड़ताल से स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर असर पड़ने की आशंका है।

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