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बदायूं: बिरुआ बाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ, पहले दिन हुई माता की चौकी
बदायूं के गीता भवन बिरुआ बाड़ी मंदिर में शुक्रवार को मां दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मां दुर्गा पूजा युवा कमेटी, बदायूं की ओर से आयोजित महोत्सव के पहले दिन माता रानी की चौकी का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन गायक रवि अरोड़ा की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। उनके भजन ‘मैया जब नवरात्र में धरती पर आती है, किसको क्या है देना, सोचकर आती है’ ने समां बांध दिया। भजनों और माता रानी की आराधना से मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। माता की चौकी में रवि अरोड़ा सहित अन्य भजन गायकों ने माता रानी की महिमा का गुणगान किया। श्रद्धालुओं ने भजनों का आनंद लिया। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु भक्ति भाव से शामिल हुए। महोत्सव में बदायूं निवासी कुलदीप धींगरा, वीरेंद्र मोहन बत्ता और राजेंद्र गिरोत्रा अपनी अपनी प्रस्तुति दी।
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