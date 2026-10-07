{"_id":"6ac61d57e55c37bb860d7244","slug":"video-asha-sanginis-stage-protest-in-badaun-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बदायूं में आशा-संगिनी ने दिया धरना, मानदेय वृद्धि की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं में बुधवार को आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी और पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ा है। लेकिन आशा और संगिनी के लिए शासनादेश जारी नहीं हुआ। जिला अध्यक्ष सुधा रानी ने सम्मानजनक मानदेय न मिलने की बात कही। उन्होंने आशाओं का मानदेय 21 हजार और संगिनी का 26 हजार रुपये करने की मांग की। मोबाइल रिचार्ज बढ़ाने और स्मार्टफोन देने की भी मांग उठाई गई।

... और पढ़ें