भाजपा ने खरीदा नौंवा पर्चा, बढ़े सपा में सेंधमारी के आसार

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने नौवां नामांकन पत्र खरीदकर मुकाबले को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। मौजूदा चुनावी गणित में भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों के निर्वाचित होने की स्थिति बन रही है, लेकिन नौवां पर्चा खरीदने के बाद अब अतिरिक्त सीट को लेकर समीकरणों पर नजर है।

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