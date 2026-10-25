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बिजनौर: पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, सात साल के बच्चों को मारा था

Mohd Mustakim

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:40 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:40 PM IST







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गांव खुशहालपुर मड़का में वन विभाग द्वारा दो माह पहले लगाए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। गुलदार के हमले से अगस्त माह में गांव के सात साल के बालक नक्श कश्यप की मौत हुई थी। पिंजरे में कैद गुलदार करीब चार-पांच वर्ष आयु की मादा है। ... और पढ़ें

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