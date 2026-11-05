बस्ती: शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर तीसरे दिन भी प्रदर्शन

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शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के शिक्षकों ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।

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