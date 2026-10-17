मंडलीय चयन-ट्रायल में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना

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अलीगढ़ में 28 से 31 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए बस्ती मंडल की टीम का चयन-ट्रायल शुक्रवार को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में शुरू हुआ। इसमें बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के 20 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि ट्रायल में सफल खिलाड़ियों को मंडलीय टीम में जगह मिलेगी। टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।
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