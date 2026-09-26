{"_id":"6ab782077cc4b752ca06c18f","slug":"video-torrential-rains-wreak-havoc-in-bareilly-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: मूसलाधार बारिश से शहर बेहाल, निचले इलाकों में जलभराव; देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन गई है। शुक्रवार को शुरू हुई बारिश शनिवार दोपहर तक भी नहीं थमी। रातभर पानी बरसा। मूसलाधार बारिश से शहर से लेकर देहात तक पानी ही पानी दिख रहा है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। थानों समेत सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया। सड़कों पर सैलाब जैसा हाल दिखा। शहर के निचले इलाकों में घरों और दुकानों में पानी भर गया है। बारिश न थमने से मुसीबत और बढ़ती जा रही है। सेटेलाइट बस अड्डा भी जलमग्न हो गया। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसलों को हुआ है। 24 घंटे में 126.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री गिरावट के साथ 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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