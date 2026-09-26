बरेली में भारी बारिश: 24 घंटे में 126 मिमी बरसा पानी, शहर में जलभराव; खराब मौसम में इन बातों का रखें ध्यान

निचले इलाकों में फिर भरा पानी

शहर में जलभराव का संकट एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। सात सितंबर को हुई 381.1 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश के जख्म अभी हरे ही थे कि मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी कर शहरवासियों की धड़कनें बढ़ा दीं हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में एक बार फिर पानी भरने लगा है।



हालात को देखते हुए स्टेडियम रोड स्थित रेजीडेंसी गार्डन, कर्मचारी नगर, डीडीपुरम, राजेंद्र नगर, संजय नगर और सिकलापुर समेत कई प्रमुख कॉलोनियों के निवासियों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि पिछली बारिश के दौरान भी जल निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे और इस बार भी नगर निगम की तरफ से किसी प्रकार की अग्रिम तैयारी या राहत के उपाय नजर नहीं आ रहे हैं।



यदि बारिश का यह दौर इसी तरह जारी रहा तो शहर की कई प्रमुख कॉलोनियां और सड़कें एक बार फिर जलमग्न हो सकती हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि जलभराव की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में तत्काल जल निकासी के लिए पंपिंग सेट और अन्य जरूरी इंतजाम किए जाएं, ताकि सितंबर के शुरुआती दिनों जैसे हालात दोबारा न पैदा हों।