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बरेली में पकड़ा गया तेंदुआ: तीन माह से क्योलड़िया इलाके में थी दहशत, पिंजरे में कैद

Mukesh Kumar

Updated Tue, 22 Sep 2026 12:43 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 12:43 PM IST







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बरेली के क्योलड़िया इलाके में वन विभाग की टीम ने आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया। सोमवार रात अमीर नगर के जंगल में तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इस तेंदुए ने तीन माह से इलाके में दहशत फैला रखी थी। ... और पढ़ें

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