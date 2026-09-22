फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Home Guard recruitment run Six female candidates injured after falling in Bareilly

होमगार्ड भर्ती दौड़: बरेली में छह महिला अभ्यर्थी गिरने से घायल, पांच के पैर में फ्रैक्चर

Tue, 22 Sep 2026 10:52 AM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 22 Sep 2026 10:52 AM IST
सार

बरेली में सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान छह महिला अभ्यर्थी गिरकर घायल हो गईं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से पांच के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। 

विज्ञापन
Home Guard recruitment run Six female candidates injured after falling in Bareilly
अस्पताल में भर्ती महिला अभ्यर्थी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान छह महिला अभ्यर्थी गिरकर घायल हो गईं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से पांच के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है।

विज्ञापन


फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा इलाके की निवासी 28 वर्षीय अनामिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि दौड़ पूरी करने के बाद अचानक चक्कर आ गया और उनकी हालत बिगड़ गई। अनामिका ने बताया कि उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है। यह उनका होमगार्ड भर्ती में दौड़ का पहला ही प्रयास था।
विज्ञापन


लखीमपुर खीरी निवासी 28 वर्षीय काजल जायसवाल ने बताया कि छठे राउंड में दौड़ते समय उनका पैर मुड़ गया। चोट लगने से वह मैदान पर गिर गईं। उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, वहां एक्सरे में उनके पैर में फ्रैक्चर बताया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

दौड़ते-दौड़ते गिरी, पैर में फ्रैक्चर 
पीलीभीत के बीसलपुर निवासी 25 वर्षीय संध्या ने बताया कि दौड़ के अंतिम राउंड में लक्ष्य से करीब 50 मीटर की दूरी बाकी थी। इस दौरान पैर में अचानक चोट लगी और वह गिर गईं। जांच में पैर में फ्रैक्चर बताया गया।

शाहजहांपुर के कलान निवासी 25 वर्षीय रिंकी ने बताया कि वह पांचवें राउंड में दौड़ रही थीं। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर गईं। पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। रिंकी ने बताया कि उन्होंने स्नातक किया है और नौकरी के लिए पहली बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई थीं।

शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र के मंसूर गौटिया निवासी 26 वर्षीय नीतू देवी ने बताया कि छठे राउंड में पैर में फ्रैक्चर होने से वह गिर गईं। पुलिसकर्मियों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के खड़खड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय सरिता भी गिरकर घायल हो गईं। नोडल अधिकारी एसपी यातायात अकमल खान ने बताया कि सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed