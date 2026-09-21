यूपी में हादसा: बहन के घर से लौटते वक्त काल बना बड़ा बाईपास, मां-बेटे की मौत; पति और छह साल की बेटी घायल

बहन के घर से लौट रहे थे तस्लीम

पुलिस के अनुसार, अलीनगर निवासी तस्लीम अपनी पत्नी समीना (35), बेटे मोहम्मद अदनान (3) और बेटी इशरा (6) के साथ बाइक से कल्याणपुर स्थित अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। शाम सवा छह बजे अटा कायस्थान चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें कुचल दिया।