बरेली: वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, तीन माह से क्योलड़िया इलाके में थी दहशत

बरेली के क्योलड़िया क्षेत्र में तीन महीने से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। सोमवार रात अमीर नगर के जंगलों में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंसा। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

विज्ञापन







पिछले तीन महीने से इस तेंदुआ के कारण ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। मंगलवार सुबह करीब छह बजे गांव के प्रताप सिंह ने पिंजरे में तेंदुआ को फंसा देखा। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची विभाग की टीम तेंदुए को ले गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

छह सितंबर को लगाया गया था पिंजरा

टीम ने छह सितंबर को अमीर नगर के जंगल में पिंजरा लगाया था। यह पिंजरा बदन सिंह के मकान से कुत्तों को उठा ले जाने की घटना के बाद लगाया गया था। तेंदुए को फंसाने के लिए पिंजरे में बकरी को रखा गया था। रात में किसी समय आया और पिंजरे में फंस गया।

विज्ञापन