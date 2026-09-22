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बरेली: वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, तीन माह से क्योलड़िया इलाके में थी दहशत

Tue, 22 Sep 2026 12:12 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, क्योलड़िया (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, क्योलड़िया (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 22 Sep 2026 12:12 PM IST
सार

बरेली के क्योलड़िया इलाके में वन विभाग की टीम ने आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया। सोमवार रात अमीर नगर के जंगल में तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इस तेंदुए ने तीन माह से इलाके में दहशत फैला रखी थी। 

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Leopard trapped in cage Bareilly after three months of terror
पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बरेली के क्योलड़िया क्षेत्र में तीन महीने से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया है। सोमवार रात अमीर नगर के जंगलों में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंसा। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

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पिछले तीन महीने से इस तेंदुआ के कारण ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। मंगलवार सुबह करीब छह बजे गांव के प्रताप सिंह ने पिंजरे में तेंदुआ को फंसा देखा। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची विभाग की टीम तेंदुए को ले गई। 
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छह सितंबर को लगाया गया था पिंजरा 
टीम ने छह सितंबर को अमीर नगर के जंगल में पिंजरा लगाया था। यह पिंजरा बदन सिंह के मकान से कुत्तों को उठा ले जाने की घटना के बाद लगाया गया था। तेंदुए को फंसाने के लिए पिंजरे में बकरी को रखा गया था। रात में किसी समय आया और पिंजरे में फंस गया।  
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16 दिन बाद मिली सफलता
वन विभाग को तेंदुआ पकड़ने में 16 दिन का समय लगा। छह सितंबर को पिंजरा लगाने के बाद से ही इंतजार किया जा रहा था। तेंदुआ के पकड़े जाने से क्षेत्र में फैली दहशत समाप्त हो गई। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। 

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