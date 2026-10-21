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बरेली: दुर्गा पूजा का समापन, महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर दी विदाई; देखें वीडियो
बरेली में उत्तर रेलवे मनोरंजन सदन में बंगाली समुदाय की पांच दिवसीय दुर्गा पूजा बुधवार को संपन्न हुई। इसका समापन सिंदूर उत्सव और प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ। अंतिम दिन महिलाओं ने मां दुर्गा का सिंदूर से वरण किया। उन्होंने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर अगले वर्ष मां के पुनरागमन की कामना की। इसके बाद एक विशाल जुलूस रेलवे जंक्शन से रामगंगा तट तक पहुंचा। रामगंगा तट पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच मूर्तियों का विसर्जन हुआ। मीडिया प्रभारी ध्रुव चटर्जी ने कई सदस्यों के सहयोग से कार्यक्रम सफल होने की जानकारी दी।
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