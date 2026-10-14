बरेली: सीएम योगी बोले- दंगाई जेल में मना रहे उर्स, यूपी बना उत्सव का प्रदेश

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बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि अब दंगाई जेल में हैं और उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बरेली में पर्व-त्योहारों पर दंगे होते थे लेकिन अब कानून का राज है। योगी ने बेटियों की सुरक्षा और अपराधियों पर सख्ती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब उपद्रव किया तो बाप-दादाओं की कमाई भी गंवानी पड़ेगी।

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