Video: बाराबंकी के वेदम वर्ल्ड स्कूल में ‘डांडिया जलसा 2026’ का भव्य आयोजन

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भारतीय संस्कृति, लोकपरंपराओं और उत्सवधर्मिता को जीवंत रूप प्रदान करते हुए शुक्रवार को अयोध्या रोड स्थित वेदम वर्ल्ड स्कूल में में ‘डांडिया जलसा 2026’ का भव्य आयोजन किया गया। रंग-बिरंगे परिधानों, पारंपरिक संगीत, डांडिया की मनमोहक थाप और उल्लास से भरे वातावरण ने पूरे परिसर को उत्सव के रंगों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने गुजरात की समृद्ध लोकसंस्कृति से जुड़े डांडिया नृत्य के माध्यम से भारतीय परंपराओं की सुंदरता और सामूहिक सहभागिता की भावना का अनुभव किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों की ऊर्जा, तालमेल और उत्साह ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। संगीत की लय पर थिरकते कदमों और डांडिया की खनक ने वातावरण को जीवंत बना दिया। वेदम वर्ल्ड स्कूल का यह आयोजन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं था बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने, पारंपरिक कलाओं के प्रति सम्मान विकसित करने तथा समुदाय के बीच आत्मीयता और सौहार्द को प्रोत्साहित करने का एक सार्थक प्रयास भी था। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों और परिवारों को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए विविधता में एकता के भारतीय आदर्श को सशक्त बनाते हैं। विद्यालय की मूल भावना ‘Promoting Health. Nurturing Values.’ — ‘स्वास्थ्य को बढ़ावा, संस्कारों का पोषण’ के अनुरूप डांडिया जलसा ने आनंद, सहभागिता, सांस्कृतिक चेतना और सामुदायिक जुड़ाव का सुंदर संदेश दिया। संगीत, नृत्य, परंपरा और उत्साह के अद्भुत संगम के साथ ‘डांडिया जलसा 2026’ एक यादगार सांस्कृतिक आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। इस उत्सव ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि परंपराएँ केवल अतीत की धरोहर नहीं बल्कि वे जीवंत सूत्र हैं, जो पीढ़ियों को जोड़ते हैं और समाज में प्रेम, उल्लास तथा एकता की भावना को प्रगाढ़ बनाते हैं। प्रधानाचार्य डॉ. शालिनी चतुर्वेदी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि वेदम वर्ल्ड स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कृति, स्वास्थ्य और संस्कारों का भी संवर्धन होता है।

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