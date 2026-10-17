Video:1850 बूथों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता बनाने का विशेष अभियान शुरू

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बलरामपुर में 1850 बूथों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता बनाने का अभियान शनिवार को शुरू हो गया है। पहले विशेष दिवस पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) मतदाताओं का आवेदन ले रहे हैं। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवाओं और छूटे लोगों से मतदाता बनने की अपील की है।

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