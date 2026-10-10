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VIDEO: बलरामपुर के कालूबनकट में सीएम का इंतजार, पहुंचे लोग बोले - बाबा को सुनने आए हैं

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sat, 10 Oct 2026 03:40 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 03:40 PM IST







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बलरामपुर। उतरौला तहसील के कालूबनकट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में दूर दराज से पहुंचे हैं। जिले की 803 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने आ रहे मुख्यमंत्री से मिलने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों ने कहा कि बाबा को सुनने आएं हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। लोगों की निगाहें मंच और हेलीपैड पर टिकी हुई है। ... और पढ़ें

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