जिउतिया की तैयारी के बीच मडुआ की लिट्टी-रोटी खाने से बिगड़ी महिलाओं की तबीयत

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बलिया जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के आसचौरा गांव में जिउतिया व्रत की तैयारी के दौरान मडुआ के आटे से बनी लिट्टी-रोटी खाना करीब 10 से अधिक महिलाओ के लिए मुसीबत बन गया। खाने के कुछ ही देर बाद अलग-अलग घरों में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और शरीर में झटके की शिकायत के बाद परिजन आनन-फानन मरीजों को बांसडीह सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर कुछ मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

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