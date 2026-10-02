जिउतिया की तैयारी के बीच अफरातफरी: मडुआ की लिट्टी-रोटी खाने से बिगड़ी महिलाओं की तबियत, जिला अस्पताल रेफर

एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से मचा हड़कंप

एक ही दुकान से खरीदे गए मडुआ के आटे से बनी सामग्री खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आटे की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि, बीमारी की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।



मरीजों के जिला अस्पताल पहुंचने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्यकर्मी अलर्ट हो गए। चिकित्सकों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया और प्राथमिक इलाज के बाद मरीजों को वार्ड में भर्ती कर लिया गया। फिजिशियन डॉ. विनोद कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराग सिंह और फार्मासिस्ट की टीम इलाज में जुटी रही।



क्या बोले अधिकारी

ईएमओ डॉ. डीपी गुप्ता ने बताया कि मरीजों को उल्टी, पेट में दर्द और शरीर में झटके की शिकायत है। चिकित्सकों की टीम उपचार में जुटी है। बांसडीह सीएचसी के डॉ. बीरबहादुर सिंह के अनुसार, प्रथम दृष्टया मडुआ का आटा खाने से फूड प्वाइजनिंग की आशंका है। आटा काफी पुराना होने की बात सामने आ रही है। वास्तविक कारण जांच के बाद स्पष्ट होगा।