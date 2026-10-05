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संत रविदास की प्रतिमा का हाथ तोड़ने पर बवाल, पांच गिरफ्तार, VIDEO
सुखपुरा थाना क्षेत्र के कुम्हिया गांव में शनिवार की रात संत रविदास की प्रतिमा का दाहिना हाथ तोड़े जाने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अनुसूचित बस्ती के लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची सुखपुरा पुलिस ने तत्काल प्रतिमा के टूटे हाथ की मरम्मत कराई। मामले में नामजद सात लोगों में से पांच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपियों को फरार बताया है।
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