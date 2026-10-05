{"_id":"6ac3812b0ece38eef3052900","slug":"video-call-for-ballia-bandh-and-student-curfew-on-october-9-if-demands-are-not-met-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मांगे पूरी न होने पर नौ अक्टूबर को बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू का आह्वान, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मांगे पूरी न होने पर नौ अक्टूबर को बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू का आह्वान, VIDEO
छात्रों और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में महाविद्यालयों के छात्र और किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।साथ ही चेतावनी दी गई कि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो नौ अक्तूबर को बलिया बंद और छात्र कर्फ्यू किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।