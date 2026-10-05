खेत में मिली टूटी अलमारी, स्वर्णकार की दुकान से चांदी और नकदी चोरी, VIDEO

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बांसडीह स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डूहीं मूसी चट्टी पर रविवार रात चोरों ने एक स्वर्णकार की दुकान का ताला तोड़कर अलमारी ही गायब कर दी। बाद में दुकान से कुछ दूरी पर खेत में टूटी हुई अलमारी मिली। उसमें रखे करीब एक किलो चांदी के नए-पुराने आभूषण, 30 हजार रुपये नकद, खाता-बही, पर्चियां और लेनदेन से जुड़े जरूरी दस्तावेज गायब थे। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। स्वर्णकार संघ ने जल्द खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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