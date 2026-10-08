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बलिया में डीएम ने कहा- आधार लेकर आएं, पांच मिनट में बनवाएं आयुष्मान कार्ड, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 08 Oct 2026 07:54 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 07:54 PM IST







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जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में लगाए गए आयुष्मान कार्ड शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया, लाभार्थियों को मिल रही सुविधाओं और पंजीकरण की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पात्र लोगों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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