समान कार्य, समान वेतन के लिए एएनएम ने भरी हुंकार, VIDEO

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समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) का आंदोलन तेज हो गया है। लखनऊ के ईको पार्क में 21 सितंबर से चल रहे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा संघ के अनवरत धरने के समर्थन में सोमवार को जनपद की संविदा एएनएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

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