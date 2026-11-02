{"_id":"6ae8654b988120ab7001e3f9","slug":"video-accused-in-attempted-murder-case-injured-in-police-encounter-firearm-recovered-in-ballia-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"असलहा बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़, आरोपी को लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलिया जिले के दुबहड़ थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार आरोपित सत्यपाल उर्फ अश्वनी कुमार सोमवार तड़के असलहा बरामदगी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, दो खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

... और पढ़ें