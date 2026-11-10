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बलिया: जर्जर मकान की छत ढही, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; मकान मालिक की बेटी की हालत गंभीर

Tue, 10 Nov 2026 11:34 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 10 Nov 2026 11:34 AM IST
सार

बलिया में पुराने मकान की छत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि मकान मालिक की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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Ballia Roof dilapidated house collapses labourer dies after trapped under debris house owner daughter
मामले की जानकारी लेती पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
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घोघा-बासडीह कोतवाली क्षेत्र के गोडधप्पा गांव में सोमवार को पुराने मकान की छत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि मकान मालिक की 22 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी विजय शंकर तिवारी के पुराने मकान की छत की ढलाई होनी थी। इसकी तैयारी के लिए बगल की छत पर गिट्टी, बालू और सीमेंट रखा गया था। सोमवार को चार मजदूर छत पर मसाला तैयार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ईंटों से बनी पुरानी छत भरभराकर नीचे गिर गई। इसकी चपेट में आकर मकान मालिक की बेटी किरण तिवारी और दिउली गांव निवासी मजदूर जयराम पटेल (50), पुत्र मोतीचंद पटेल, मलबे में दब गए।

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छत गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक मजदूर जयराम पटेल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल किरण तिवारी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम डॉ. पुष्कर मिश्रा और सीओ जयशंकर मिश्र को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद दोनों अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी की मदद से मलबा हटवाया गया।

पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चरी भेज दिया। मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए बाकी मजदूरों से संपर्क किया। जांच में पता चला कि हादसे के समय मौजूद तीन अन्य मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके थे।

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