बलिया: जर्जर मकान की छत ढही, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; मकान मालिक की बेटी की हालत गंभीर

छत गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक मजदूर जयराम पटेल की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल किरण तिवारी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।



घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसडीएम डॉ. पुष्कर मिश्रा और सीओ जयशंकर मिश्र को हादसे की जानकारी दी। इसके बाद दोनों अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी की मदद से मलबा हटवाया गया।



पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चरी भेज दिया। मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने मोबाइल फोन के जरिए बाकी मजदूरों से संपर्क किया। जांच में पता चला कि हादसे के समय मौजूद तीन अन्य मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके थे।