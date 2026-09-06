बाढ़ में 15 फीट सड़क बही, ग्रामीण हैरान; VIDEO

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गंगा नदी में आई बाढ़ के चलते विकास खंड बेलहरी के रेपुरा से दुबहर ब्लाक के ओझवलिया गांव होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जोड़ने वाली सड़क करीब 10-15 फीट तक बह गई है।जिसकी गहराई भी सात से 10 फीट तक हो गया है।सड़क का एक बड़ा हिस्सा कट जाने से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। इससे आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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