VIDEO: पैगंबर साहब पर कथित अशोभनीय टिप्पणी से भड़का आक्रोश, कोतवाली के बाहर जुटी भीड़, केस दर्ज

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अयोध्या के रूदौली कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध की गई कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को रुदौली क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण कोतवाली के बाहर जुट गए। लोगों ने टिप्पणी करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया की एक आईडी से कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस आईडी का संबंध शुजागंज निवासी संतोष ठाकुर से बताया जा रहा है। टिप्पणी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद रुदौली और शुजागंज क्षेत्र के लोगों में नाराजगी फैल गई। कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंच गए। मामले की जानकारी मिलने पर सपा नेता चौधरी शहरयार भी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सीओ और एसडीएम से वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर नगर पालिका अध्यक्ष जब्बार अली समेत कई संभ्रांत लोग भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कराने की बात का भरोसा दिलाते हुए मामले को शांत कराया। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

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