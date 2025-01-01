Bahraich News: भैंसा बुड़ना गांव के पास पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ

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भैंसा बुड़ना गांव में पिछले दो सप्ताह से तेंदुए की लगातार चहलकदमी थी। मवेशियों पर हमले की घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भय बना हुआ था। इसे देखते हुए रेंजर सुजौली नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने इलाके का सर्वे करने के बाद तीन दिन पहले गांव में पिंजरा लगाया था।बृहस्पतिवार तड़के मादा तेंदुआ बकरी को देखकर पिंजरे के अंदर चली गई। उसके अंदर पहुंचते ही पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर पिंजरे में कैद तेंदुए पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाकर अन्य ग्रामीणों को एकत्रित कर लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को कब्जे में ले लिया।परीक्षण में मिली स्वस्थडीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि सुजौली के मजरा भैंसा बुड़ना में बृहस्पतिवार तड़के करीब 4:30 बजे मादा तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में वह पूरी तरह स्वस्थ मिली है। उसकी उम्र करीब पांच वर्ष है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।इस माह अब तक पकड़े गए तेंदुए17 सितंबर: सुजौली रेंज के भैंसा बुड़ना में मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद।16 सितंबर: कतर्नियाघाट रेंज के चहलवा में मादा तेंदुआ पिंजरे में कैद।15 सितंबर: मोतीपुर रेंज के चिकमंडी आबादी के पास लगे पिंजरे में तेंदुआ कैद।14 सितंबर: ककरहा रेंज के रामसहायपुरवा गांव में नर तेंदुआ पिंजरे में कैद।11 सिंतंबर: निशानगाड़ा रेंज के पचासा-मटेही गांव में पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ।6 सितंबर: नानपारा रेंज के ग्राम जुगराज पुरवा में पिंजरे में कैद हुई मादा तेंदुआ।02 सितंबर: ककरहा रेंज के महबूबनगर गांव में तेंदुआ पिंजरे में कैद।01 सितंबर: सुजौली रेंज के बाजार टोला में तेंदुआ पिंजरे में कैद।