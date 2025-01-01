Bahraich News: जिला स्तरीय खेलकूद में रुपईडीहा विद्यालय का दबदबा

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उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय ने अंडर-17 वर्ग में जिले में पहला स्थान हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अंडर-14 वर्ग में विद्यालय को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। पदक और ट्रॉफी मिलने पर विद्यार्थियों में उत्साह रहा। विज्ञापन



विद्यालय के प्रबंधक अनुज सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेलकूद से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विद्यालय ने अंडर-17 वर्ग में जिले में पहला स्थान हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। अंडर-14 वर्ग में विद्यालय को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। पदक और ट्रॉफी मिलने पर विद्यार्थियों में उत्साह रहा।विद्यालय के प्रबंधक अनुज सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेलकूद से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन में शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना की।

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रुपईडीहा। जैतापुर बाजार में आयोजित विद्या भारती की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रुपईडीहा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय के 44 छात्र-छात्राओं ने 58 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने नौ स्पर्धाओं में पहला, 13 में दूसरा और तीन में तीसरा स्थान हासिल किया।