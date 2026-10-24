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सपा नेता अबू आसिम आजमी ने भाजपा पर किया सियासी तंज, VIDEO
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से नाराज है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि लोग आज भी वर्ष 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल को याद करते हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए 300 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा।
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