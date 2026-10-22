{"_id":"6ad9e152cf72a0b7bd0bf627","slug":"video-police-encounter-in-azamgarh-accused-in-a-life-threatening-attack-arrested-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़, जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार की सुबह पुलिस और वांछित अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से जानलेवा हमले का आरोपी अंकित यादव घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उसके कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

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