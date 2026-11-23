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VIDEO: राजभर बोले- संजय निषाद नहीं, अमित शाह और नितिन नवीन तय करेंगे सीटों का बंटवारा

किशन चौबे

Updated Mon, 23 Nov 2026 03:45 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 03:45 PM IST







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ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि संजय निषाद सीटों के मालिक नहीं हैं। गठबंधन में सीटों का फैसला भाजपा का शीर्ष नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा सीट पर दावेदारी करने से पहले जातीय समीकरण और मतदाताओं की वास्तविक संख्या की जानकारी होनी चाहिए। बिना आंकड़ों को समझे सीटों को लेकर बयानबाजी करना उचित नहीं है। ... और पढ़ें

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