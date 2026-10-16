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Video: समन्वय बैठकों के बाद भी अधूरी तैयारियां, निर्माण विभाग पर उठे सवाल
दुर्गा पूजा और रामलीला की तैयारियों के लिए कई दौर की बैठकें होने के बावजूद शहर में सड़क और अन्य निर्माण कार्य अधूरे हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा एवं रामलीला समन्वय समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने निर्माण विभाग के अपेक्षित सहयोग नहीं करने की बात कही। नाका से चौक तक सड़क निर्माण के बजाय पैचिंग, पंडालों के सामने गड्ढे और झुके बिजली के पोल से परेशानी की आशंका जताई। उन्होंने रुदौली की सड़कों की मरम्मत और निर्मली कुंड पर घाट निर्माण का मुद्दा भी उठाया।
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