{"_id":"6aed96eafe986bad0a0799f3","slug":"video-video-rama-katha-paraka-ma-ramall-ka-macana-tharashaka-ka-ramayanae-kal-ka-anabhata-karaii-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: राम कथा पार्क में रामलीला का मंचन, दर्शकों को रामायण काल की अनुभूति कराई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दीपोत्सव के अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से राम कथा पार्क में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसमें भगवान श्रीराम के लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन के प्रसंग को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कलाकारों ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित अन्य पात्रों की भूमिका निभाकर दर्शकों को रामायण काल की अनुभूति कराई।

... और पढ़ें