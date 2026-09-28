{"_id":"6aba600cea6138c33a0489e5","slug":"video-video-naka-ma-jalbharava-sa-parashana-lga-na-vathhayaka-sa-ka-shakayata-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नाका में जलभराव से परेशान लोगों ने विधायक से की शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या। नाका क्षेत्र में जलभराव की समस्या को लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने सर्किट हाउस में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से मुलाकात की। लोगों ने 60-70 वर्ष पुराने नाले की जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। स्थानीय निवासी रोहिताश चंद्र ने बताया कि छोटा पाइप होने से बारिश का पानी नहीं निकल पाता। तीन दिन पहले बारिश में घरों में घुटने तक पानी भर गया था। विधायक ने एक्सईएन से फोन पर बात कर बड़ा पाइप डालने के निर्देश दिए।

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