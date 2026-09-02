Video: मणिराम छावनी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक करते पदाधिकारी

{"_id":"6a97c54eaba06c4c870c1791","slug":"video-video-ramalgana-hatayakada-patana-na-eka-karaugdha-rapaya-maaavaja-nakara-oura-aarapaya-para-rasaka-ka-maga-ka-lkara-daema-ka-sapa-pararathanapatara-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रामलगन हत्याकांड: पत्नी ने एक करोड़ रुपये मुआवजा, नौकरी और आरोपियों पर रासुका की मांग को लेकर डीएम को सौंपा प्रार्थनापत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}