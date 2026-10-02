VIDEO: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो सकते हैं शामिल, 12 को निकलेगी 251 मीटर चुनरी यात्रा

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रूदौली। मां कामाख्या धाम में आस्था का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 12 अक्टूबर को 251 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे हरिहरपुर से शुरू होने वाली यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मां कामाख्या मंदिर पहुंचेगी। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालु मां कामाख्या को 251 मीटर लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। यात्रा को लेकर क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। चुनरी यात्रा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए आयोजन को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। हालांकि, उनके कार्यक्रम की अंतिम पुष्टि अभी नहीं हुई है। यात्रा में रूदौली तहसील क्षेत्र के साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। 251 मीटर लंबी चुनरी यात्रा का आकर्षण श्रद्धालुओं के बीच विशेष रहेगा। यात्रा के दौरान मां के जयकारों और भक्ति गीतों से माहौल भक्तिमय होने की उम्मीद है। आयोजकों की ओर से यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां की जा रही हैं। विधायक से अमर उजाला की खास बातचीत चुनरी यात्रा को लेकर रूदौली भाजपा विधायक रामचंद्र यादव से अमर उजाला की टीम ने खास बातचीत की। विधायक ने बताया कि मां कामाख्या धाम क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। चुनरी यात्रा श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक अवसर है। उन्होंने कहा कि आयोजन में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा में शामिल होकर मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने की अपील की। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। हरिहरपुर से शुरू होकर मां कामाख्या मंदिर पहुंचने वाली यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ क्षेत्र में उत्साह का माहौल बनाने वाली होगी।

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