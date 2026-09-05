Video: अयोध्या में पुलिस लाइंस स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में हर्षोल्लास से मना जन्माष्टमी पर्व

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पुलिस लाइन के सामने श्रीकृष्ण मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रंग-बिरंगी झालरों और फूलों से मंदिर की सजावट की गई। जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में भी खास उत्साह दिखाई दिया। अभिभावक अपने बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण की वेशभूषा में सजाकर मंदिर पहुंचे। बाल गोपाल के रूप में सजे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद पंचामृत से भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक किया गया।

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